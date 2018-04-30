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الإثنين 30/أبريل/2018 - 01:38 ص

«المهدى» مهنئًا زعيمى الكوريتين: قدمتما لشعبكما والعالم مفاجأة سارة

«المهدى» مهنئًا زعيمى
عبير سليم
dostor.org/2149763

هنأ زعيم الأنصار رئيس حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، رئيس كوريا الشمالية كيم كونج أون، على اتفاقه مع رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن؛ بإنهاء الحرب بين الكوريتين.

وقال المهدي في رسالة بعث بها إلى رئيسى الكوريتين، ونشرت نصها صحيفة «التحرير» السودانية، اليوم الإثنين: «لقد أوقفت الهدنة في 1953م الحرب الأهلية بين الكوريتين، ومنذ ذلك الحين، فإن كوريا الشمالية بنت برغم العقوبات قوة عسكرية عاتية قادرة على حماية سيادتها، بينما صارت كوريا الجنوبية من جهة أخرى مثالًا ساطعًا على التنمية الاقتصادية الناجحة».

وأضاف: «على الرغم من أن دولتيكما شكلتا جبهة خطيرة في أثناء الحرب الباردة، إلا أنكما راعيتما شروط الهدنة، وعندما سمحت الظروف، قدمتما لشعبكما والعالم مفاجأة سارة بإنهاء الحرب بين الأشقاء والتعاون من أجل الوحدة».

وأملت الرسالة في أن تُترك شؤون الكوريتين في أيدي قادتهما، وشعبهما بدون تدخل قوى عظمى تحاول امتلاك العملية، والاكتفاء بمباركة العملية الأخوية.

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