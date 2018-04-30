فرج عامر: الرئيس السيسى أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الحكومة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح في أسرع وقت.



وأضاف "عامر"، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة، عبر قناة "مصر الأولى"، أن هناك طلبات إحاطة من أعضاء المجلس ضد رئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة وخالد عبد العزيز؛ لمناقشة تلك الأزمة.



وأوضح أن الرئيس السيسي أصدر تعليمات بحل تلك الأزمة، قائلاً: «الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح».