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الأحد 29/أبريل/2018 - 09:22 م

«CNN»: أزمة صلاح أثرت عليه في مباراة «ستوك سيتي»

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد عمر
dostor.org/2149615

استعرضت شبكة «CNN» الأمريكية في تقرير لها، اليوم، حالة التفاعل التي أطلقها المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا مع اللاعب الدولي محمد صلاح مع إحدى شركات الاتصالات.

وقالت الشبكة تعليقا على الأزمة، إن محمد صلاح لم يقدم الأداء المعهود منه في المباراة التي جمعت فريقه ليفربول بستوك سيتي، أمس السبت، وانتهت بالتعادل السلبي.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن صلاح ظهر خلال المبارة أنه لا يمر بفترة جيدة على المستوى الذهني، خلافا لأدائه المعتاد.

وأشارت "CNN" إلى إطلاق مغردين على موقع "تويتر" هاشتاج "#ادعم_محمد_صلاح" للتعبير عن تضامنهم مع اللاعب في أزمته مع الشركة الراعية والاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد نشر صلاح تغريدة عبر فيها عن غضبه مما يجري معه.

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