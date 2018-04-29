مصطفى قمر لـ«الدستور»: سأقدم أدعية دينية فى رمضان

هنأ الفنان والمطرب مصطفى قمر جمهوره والشعب العربي باقتراب حلول شهر رمضان المقبل، متمنيًا له الخير والبركة في أيام الشهر الكريم.



وعن أعماله الغنائية خلال الفترة المقبلة، قال «قمر» في تصريحات لـ«الدستور» إن العمل على الألبوم مستمر، لكنه سيأخذ فترة ليظهر إلى النور، مؤكدًا أنه سوف يكتفى خلال الفترة المقبلة، بتقديم عدد من الأدعية الدينية بصوته لتقدم يوميًا طوال شهر رمضان.



يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر تقديمه للفيلم السينمائى «فين قلبي»، الذي شاركت في بطولته كل من شيري عادل ويسرا اللوزي.