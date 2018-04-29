محمد رمضان يجتمع بوفاء عامر فى ستديو أشرف عبدالباقى

يواصل النجم محمد رمضان، تصوير مشاهد مسلسله «نسر الصعيد»، المنتظر عرضه فى موسم رمضان المقبل، داخل ستوديو أشرف عبدالباقى بمنطقة المنصورية، ويستمر التصوير فى نفس الديكور عدة أيام، وتجمع المشاهد بينه وبين كل من الفنانة وفاء عامر، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد.



تدور أحداث المسلسل حول الضابط «زين»، الذي يجسد دوره محمد رمضان، الذي يدخل في صراع مع رجل أعمال من الصعيد يدعى «هتلر»، ويجسد دوره سيد رجب، وتتواصل الأحداث.



«نسر الصعيد» يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن، منهم: درة، سيد رجب، دينا، عايدة رياض، محمد عز، باسل الزارو، هاجر أحمد، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.