محمد صلاح: أوروبا لم تشاهد أفضل ما لدي بعد

أكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، يرسل بمستواه تحذيرًا لأوروبا.



وقال "صلاح"، بعد التعادل بالأمس أمام ستوك سيتي: "لم يشاهد الجمهور أفضل ما لدي بعد، وأنا سعيد جدًا بهذا الموسم حتى الآن، ولكن دئمًا ما نريد أن نفعل المزيد".



وتابع "يجب أن أقول إنني بحاجة لتحسين مستوى أدائي فيما يخص بعض الكرات حتى وإن لم تكن من مهماتي الرئيسية في الملعب، ولكن هناك الكثير من الأشياء التي أسعى لتحقيقها، فالأمر لا يتعلق بي بمفردي ولكن بالفريق أكمل".



وأوضحت الصحيفة أن صلاح حصل على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في القارة الإفريقية، وفي طريقه للفوز بالحذاء الذهبي والانتصار على عمالقة أوروبا، ووصفه أسطورة ليفربول السابق ستيفن جيرارد بأنه أفضل لاعب على وجه الأرض.