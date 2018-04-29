ويليام هيرست.. معلومات عن ملك الأخبار المزيفة

عندما تكون للأخبار المزيفة جذور فإن الكثير من الناس يصدقونها، وهذا ما قام به وليام راندولف هيرست الذي ولد في مثل يومنا هذا لأب كان يعمل كعامل مناجم، وأصبح مليونيرا وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي.



بعد أن رسخ قدمه كمحرر مؤثر، انتقل الشاب هيرست إلى مدينة نيويورك وحصل على وظيفة فى مجلة نيويورك جورنال، وعندما بدأت معركته مع الصحفي جوزيف بوليتزر، ولدت الحرب تلك عصر الصحافة الصفراء.



وتم تأريخ هذا في وقت لاحق من قبل المؤرخ الأمريكي والصحفي فرانك لوثر موت وقال إنها نوع من الصحافة التي تقدم القليل حيث لا توجد أخبار مشروعة مدروسة جيدا، وبدلا من ذلك يتم استخدام العناوين البارزة والقصص المثيرة لبيع المزيد من النسخ، وقال إنه في بعض الأحيان يخدع أيضا الجمهور المقصود.



والصحافة الصفراء حسب تعريفه يتم تعريفها بعدد من النقاط وهي:

1) تخويف عبر العناوين الرئيسية في الطباعات الضخمة، وتلك العناوين تكون غالبًا لأخبار بسيطة.

2) استخدام الصور، أو الرسومات الخيالية.

3) استخدام المقابلات المزيفة والعناوين المضللة، والعلوم الزائفة.

4) التركيز على مكملات اللون، وعادة مع رسوم هزلية.

5) التعاطف الدرامي مع "المستضعف" ضد النظام.



وذكر أيضا أن هذه المربعات كلها مع وجهة نظر هيرست هي التي تتسبب في أن تكون الجريدة المثالية، وقال إن رد الفعل المطلوب هو أن "ينظر القارئ إلى الصفحة الأولى، يقول، يا إلهي، عندما يتحول إلى الصفحة الثانية، يقول "إلهى إلهي". وعندما يتحول إلى الصفحة الوسطى، يقول "الله سبحانه وتعالى".



ذهب هيرست لبناء سلسلة من ما يقرب من 30 صحيفة في جميع أنحاء أمريكا، ثم توسع في المجلات، وخلق أكبر صحيفة ومجلة تجارية في العالم.



فعل ذلك عن طريق التمسك بشكل صارم بتداول الإثارة في التداول، وماذا يمكن أن يكون أكثر إثارة وشهورًا بالقارئ من الحرب؟ لذلك، عندما بدأ الكفاح الكوبي من أجل الاستقلال عن إسبانيا في فبراير 1895، كان استخدام إسبانيا للقمع الوحشي قد تم تصويره بشكل بياني - ومبدع - من قبل صحف هيرست.



فقد دعم الكوبيين المستضعفين الذين قاتلوا على أعتاب أمريكا وأثارت غضبهم على الولايات المتحدة لإعلان الحرب على إسبانيا.



في عام 1897 أرسل الفنان فريدريك ريمنجتون إلى هافانا مع تعليمات لتوضيح التوتر، وﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣن اﻟوﻗت، أرﺳل اﻟﻔﻧﺎن ﻣذﮐرة إﻟﯽ ھيرﺳت ﻗﺎﺋﻟﺔ: "ﮐل ﺷﻲء ھﺎدئ. لا توجد مشكلة. لن تكون هناك حرب. أود العودة.



رد هيرست: "رجاءا أبقى، أنت تقدم الصور وسأقدم الحرب".



في عام 1919 توفيت أمه مما عزز بشكل كبير ثروته الشخصية الكبيرة بالفعل.



وكان جزء من ميراثه مزرعة مساحتها 168 ألف فدان في سان سيميون بكاليفورنيا.



لعدة عقود كان ينفق ملايين الدولارات على الممتلكات، وخلق قلعة على الطراز الباروكي وملأها بالكنوز والأعمال القيمة التي جمعها في رحلاته العالمية. تسمى الآن قلعة هيرست، وتديرها ولاية كاليفورنيا كمتحف وجذب سياحي.



كان هيرست معروفًا لموظفيه باسم "الزعيم"، وقدّم بعض الملاحظات التي لا تنسى عن الصحف. مثل:



"الأخبار هي ما لا يريد الناس أن تقوم بطباعته. كل شيء آخر هو الإعلان"



"إن وضع صحيفة بدون الترويج يشبه غمزة فتاة في الظلام - حسنة النية ولكنها غير فعالة".



كانت فتاة واحدة غارقة في وجهها على نحو فعال وحملت اسم ماريون ديفيز، وهي ممثلة هوليود نجح في مسيرتها المهنية، وأفلامه التي روج لها من خلال صحفه. كان قد التقى بها في عام 1917 عندما كانت فتاة استعراضية وأصبحت عشيقته لسنوات عديدة.



في عام 1941، أخرج المخرج السينمائي الشاب أورسون ويلس فيلم Citizen Kane، وهو سيرة ذاتية في كل شيء ما عدا اسم الصحيفة. تم ترشيحه لتسع جوائز أوسكار، ومنذ ذلك الحين تم التصويت عليها واحدة من أعظم الأفلام في العالم. لكن هيرست كرهها واستخدم أمواله وتأثيره في محاولات غير ناجحة لمنع إطلاق الفيلم.



في عام 1947، وبسبب تدهور الصحة، ذهب هيرست ليعيش في بيفرلي هيلز في قصر يعرف الآن باسم بيفرلي هاوس (حيث كان من المفترض أن يقضي جون كنيدي وجاكي كنيدي شهر العسل). توفي هيرست هناك في عام 1951، عن عمر 88 عاما.