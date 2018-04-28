السبت 28/أبريل/2018 - 09:56 م
خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك
dostor.org/2148110
أوصى السويسري كريستيان جروس المدير الفني المرشح لتولي لفريق الزمالك بالتعاقد مع بعض اللاعبين إلى صفوف الفريق خلال الفترة القادمة وذلك حال توليه تدريب الفريق وهم:
أوصى السويسري كريستيان جروس المدير الفني المرشح لتولي لفريق الزمالك بالتعاقد مع بعض اللاعبين إلى صفوف الفريق خلال الفترة القادمة وذلك حال توليه تدريب الفريق وهم:
نظم مكتب رعاية الطلاب بمركز التعليم المفتوح بجامعة المنيا، اليوم السبت، مجموعة من الأنشطة الطلابية المتنوعة بمشاركة عدد كبير من الطلاب تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة والدكتور ...