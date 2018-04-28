خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

بالصور.. مسابقات لطلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا

نظم مكتب رعاية الطلاب بمركز التعليم المفتوح بجامعة المنيا، اليوم السبت، مجموعة من الأنشطة الطلابية المتنوعة بمشاركة عدد كبير من الطلاب تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة والدكتور ...