القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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السبت 28/أبريل/2018 - 06:47 م

تفاصيل تتر مسلسل «قانون عمر» لحمادة هلال

مسلسل «قانون عمر»
مسلسل «قانون عمر»
محمد مجدي
dostor.org/2147901

انتهى المطرب الشاب حمادة هلال من تسجيل أغنية مسلسله الرمضاني الجديد «قانون عمر» الذي يقوم بتصويره هذه الأيام في عدد من اللوكيشنات الخارجية.

كشفت مصادر لـ"الدستور" أن حمادة هلال سجّل تتر العمل منذ أيام قليلة باستديو Double A Sound Studio، لمالكها الموزع أحمد عادل الذي قام بتوزيع الأغنية، وقام بكتابتها هشام عبد الحكيم، وتلحينها حسن سراج، وهندسه صوت مصطفى رؤوف.

يشارك فى بطولة «قانون عمر» إيمان العاصى فاطمة الناصر، مصطفى أبوسريع، محسن منصور، حجاج عبدالعظيم، فتوح أحمد، إيهاب فهمى، محمد أبوالوفا، ليلى حسين، تأليف فداء الشندويلى، إخراج أحمد شفيق، وإنتاج صادق الصباح.

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