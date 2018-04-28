محمد فراج يجتمع بروبي في «أهو ده اللي صار» على الطريق الصحراوي

يجتمع الفنان محمد فراج، بكل من الفنانة روبي، أروى جودة، أحمد داوود، هشام إسماعيل، تيام مصطفى قمر، اليوم السبت، لتصوير مشاهدهم الخاصة ضمن أحداث مسلسل «أهو ده اللي صار»، داخل الديكور الخاص باستديو طريق مصر إسكندرية الصحراوي.



وقال «فراج» في تصريح لـ«الدستور»: إنه سعيد بالمشاركة في «أهو ده اللي صار» الذي يضم نخبة كبيرة من النجوم، مشيرًا إلى أن كل فرد بالعمل يقوم بتجسيد شخصية جديدة ومختلفة عما قدمه من قبل في مشواره الفني.



ويجسد محمد فراج دور «علي بحر» الذي يعمل في مجال الفن، وفي المسرح تحديدًا، برفقة الفنانة أروى جودة التي تجسد شخصية «أصداف»، وذلك بمرحلة الأربعينيات، ويدافع «فراج» عن مجاله بحماس شديد جعله يلقب بـ«ثورجي فن».



وعن «تيام» نجل المطرب مصطفى قمر، قال «فراج»: إنه أثبت أن لديه قدرة على التمثيل بطريقة محترفة ومميزة، مضيفًا أن حاتم علي مخرج المسلسل استطاع إخراج موهبته وتوظيفه بشكل ملائم وقوي، مثلما فعل مع باقي أسرة المسلسل.



«أهو دا اللى صار»، يشارك فى بطولته بجانب النجمة روبى، كل من سوسن بدر ومحمد فراج وأحمد داود ومحمود البزاوى وألفت عمر ولاشينة لاشين ومنة بدر تيسير، وإخراج حاتم على.