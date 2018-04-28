القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
فن
السبت 28/أبريل/2018 - 03:33 م

محمد فراج يجتمع بروبي في «أهو ده اللي صار» على الطريق الصحراوي

الفنان محمد فراج
الفنان محمد فراج
منار إبراهيم
dostor.org/2147684

يجتمع الفنان محمد فراج، بكل من الفنانة روبي، أروى جودة، أحمد داوود، هشام إسماعيل، تيام مصطفى قمر، اليوم السبت، لتصوير مشاهدهم الخاصة ضمن أحداث مسلسل «أهو ده اللي صار»، داخل الديكور الخاص باستديو طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وقال «فراج» في تصريح لـ«الدستور»: إنه سعيد بالمشاركة في «أهو ده اللي صار» الذي يضم نخبة كبيرة من النجوم، مشيرًا إلى أن كل فرد بالعمل يقوم بتجسيد شخصية جديدة ومختلفة عما قدمه من قبل في مشواره الفني.

ويجسد محمد فراج دور «علي بحر» الذي يعمل في مجال الفن، وفي المسرح تحديدًا، برفقة الفنانة أروى جودة التي تجسد شخصية «أصداف»، وذلك بمرحلة الأربعينيات، ويدافع «فراج» عن مجاله بحماس شديد جعله يلقب بـ«ثورجي فن».

وعن «تيام» نجل المطرب مصطفى قمر، قال «فراج»: إنه أثبت أن لديه قدرة على التمثيل بطريقة محترفة ومميزة، مضيفًا أن حاتم علي مخرج المسلسل استطاع إخراج موهبته وتوظيفه بشكل ملائم وقوي، مثلما فعل مع باقي أسرة المسلسل.

«أهو دا اللى صار»، يشارك فى بطولته بجانب النجمة روبى، كل من سوسن بدر ومحمد فراج وأحمد داود ومحمود البزاوى وألفت عمر ولاشينة لاشين ومنة بدر تيسير، وإخراج حاتم على.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»

منذ أقل من شهر

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

الآن

«سيناء أسطورة».. السيسى يشهد الندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة

الأرصاد: موجة حارة مصحوبة بأمطار رعدية وسيول من الغد حتى 2 مايو

95 % منها مكذوب.. أحاديث «البخاري» تُثير الجدل من جديد

الأرصاد: غدًا ارتفاع جديد في الحرارة.. والقاهرة 35 درجة

الأكثر قراءة

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

وفاة رئيس محكمة قبل بدء الجلسة بالفيوم

«هآرتس»: إسرائيل تترقب ضربة إيرانية ردًا على قصف «تيفور»

تجديد حبس «نانيس الفروجي» في «رشوة الذهب الخام»

ألبومات الصور

وصول 44 سائحًا إنجليزيًا وألمانيًا لمرسى البلينا السياحي بسوهاج (صور)

بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات فى زفتى بالغربية

ختام فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لقسم الجراحة بطب المنيا

«بيطري كفر الشيخ»: معرض الثروة السمكية انطلاقة قوية للقطاع بمصر

نجم الساعة

الزمالك يكافئ لاعبيه.. ومرتضى ينفى رحيل جلال

ads
الأكثر قراءة

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

وفاة رئيس محكمة قبل بدء الجلسة بالفيوم

«هآرتس»: إسرائيل تترقب ضربة إيرانية ردًا على قصف «تيفور»

تجديد حبس «نانيس الفروجي» في «رشوة الذهب الخام»

كشكول

محمود السعيد: دراسة العلوم السياسية بكافة الكليات "غير مناسب"

غداً.. صيدلة طنطا تنظم الملتقى السنوي لتوظيف الخريجين‎

حسام شاكر: جامعة الأزهر تنشئ بوابات جديدة للطلاب

ختام فعاليات مؤتمر قسم الجراحة بطب المنيا

بروتوكول تعاون لإنشاء أول متحف للكاريكاتير بالوطن العربي بجامعة المنيا

الأمصار

فيديو.. رصد 3 أجسام غامضة حول القمر

تذبدب الرحلات الجوية بين الجزائر ومارسيليا

اليمن: مقتل قادة حوثيين جراء غارات للتحالف العربي

الاحتلال يتوسع في هدم المنازل ومصادرة الأراضي بالقدس الشرقية

الناتو يعلن عن خطة لدعم القوات العراقية والبشمركة

منوعات

الكشف عن أكبر تضحية جماعية بالأطفال في التاريخ

«Meizu» تنافس آبل بسماعات بلوتوث مميزة

تصوير العمليات البيولوجية في جسم الإنسان لأول مرة

ads
ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads