القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
الثقافة
السبت 28/أبريل/2018 - 12:33 م

مصطفى عبد الغني: هناك فرق بين العقل والنقل

مصطفى عبد الغني
مصطفى عبد الغني
زينب إبراهيم
dostor.org/2147353

قال الناقد الأدبي مصطفى عبد الغني، إنه يمكن إعادة النظر في كثير من كتب التراث الإسلامي، فالقرآن هو الشيء الوحيد الذي لا يقترب منه أحد، وإنما هناك اجتهادات حول النص الأصلي تتغير طبقًا للفترات الزمنية التي تتوالى علينا، وهو ما نقول معه إن الاجتهاد شيء هام جدًا في ضوء أمرين اثنين: الاحتفاظ بالنص الأصلي، وإعادة النظر في الآراء والتفسيرات والأحاديث.

وأضاف «عبد الغني» في تصريح خاص لـ«الدستور» أن هناك فرقًا بين العقل والنقل، وهو ما حثنا عليه الإسلام بعبارة «اقرأ»، وليست مصادفة أنه تكون هي من أهم التعبيرات الربانية.

وأكد أن الوعي بالأصالة يجب أن يكون حاضرًا في المعاصرة، فإذا جمعنا الأصالة والمعاصرة بوعي شديد نكون قد وعينا لمعنى الأمر «اقرأ»، و«ن والقلم وما يسطرون»، بينما بين الأصالة والمعاصرة يكون بشرط العودة إلى الأمر القرآني «اقرأ».

يأتي ذلك على خلفية الدعوى المقامة لإلزام الأزهر بتنقية وتنقيح البخارى من الأحاديث المدسوسة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 17 ساعة

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض

منذ أقل من شهر

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)

منذ أقل من شهر

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ أقل من شهر

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهرين

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

الآن

مدرب روسيا: صلاح هو الزعيم.. ونملك سر إبطال سحره

«السيسى»: التحدى الحقيقى أمام الشعب هو الحفاظ على تماسك الدولة

26 مايو.. الفصل في الطعن على حكم «منع استيراد قمح الإرجوت»

فتح معبر رفح فى الاتجاهين لعبور العالقين الفلسطينيين

الأكثر قراءة

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

السجن 15 سنة للمتهمين بقتل «ضحية أوليكس»

"معمرات الجبل".. كيف تغيرت أسطورة قرية الأرامل والمطلقات في أسوان؟ (cross media)

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

ألبومات الصور

حملة أمنية لإزالة الإشغالات فى مدينة السنطة (صور)

«ساويرس» و«أبوهشيمة» فى نهائى بطولة الجونة للإسكواش

بالصور.. «روان» تتحدى غلاء أسعار الفوانيس بصناعتها

«عبد العاطى» و«الشعراوى» يتفقدان مرسى الأتوبيس النهرى بالمنصورة (صور)

نجم الساعة

الزمالك يكافئ لاعبيه.. ومرتضى ينفى رحيل جلال

ads
الأكثر قراءة

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

السجن 15 سنة للمتهمين بقتل «ضحية أوليكس»

"معمرات الجبل".. كيف تغيرت أسطورة قرية الأرامل والمطلقات في أسوان؟ (cross media)

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

كشكول

"نظام التعليم الجديد".. بين التأييد والرفض

علوم القاهرة تحتفل بخريجي 2017 وتكرم أساتذتها وباحثيها

التعليم العالي تعلن موعد بدء امتحانات المعاهد

تجارة سوهاج تحصد المركز الأول بمؤتمر الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين

وكيل الأزهر: الشعوب في حاجة لشريعة تحكمهم وقانون ينظم علاقاتهم

الأمصار

لافروف :هناك محاولات لعرقلة الحوار بين السوريين

الكويت تتطالب الفلبين بتسليم دبلوماسيين بتهم تمس سيادة البلاد

انخفاض معدل تصدير الصين للهواتف الذكية بنسبة 21%

العراق: العثور على مضافتين لداعش واعتقال إرهابيين غرب الموصل

1.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا

منوعات

اكتشاف جديد يحدث ثورة طبية عن طريق «الطباعة ثلاثية الأبعاد»

لبن «الكفير» يُساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

قوة قبضة اليد تتنبأ بخطر الإصابة بمرض القلب

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك