مصطفى عبد الغني: هناك فرق بين العقل والنقل

قال الناقد الأدبي مصطفى عبد الغني، إنه يمكن إعادة النظر في كثير من كتب التراث الإسلامي، فالقرآن هو الشيء الوحيد الذي لا يقترب منه أحد، وإنما هناك اجتهادات حول النص الأصلي تتغير طبقًا للفترات الزمنية التي تتوالى علينا، وهو ما نقول معه إن الاجتهاد شيء هام جدًا في ضوء أمرين اثنين: الاحتفاظ بالنص الأصلي، وإعادة النظر في الآراء والتفسيرات والأحاديث.



وأضاف «عبد الغني» في تصريح خاص لـ«الدستور» أن هناك فرقًا بين العقل والنقل، وهو ما حثنا عليه الإسلام بعبارة «اقرأ»، وليست مصادفة أنه تكون هي من أهم التعبيرات الربانية.



وأكد أن الوعي بالأصالة يجب أن يكون حاضرًا في المعاصرة، فإذا جمعنا الأصالة والمعاصرة بوعي شديد نكون قد وعينا لمعنى الأمر «اقرأ»، و«ن والقلم وما يسطرون»، بينما بين الأصالة والمعاصرة يكون بشرط العودة إلى الأمر القرآني «اقرأ».



يأتي ذلك على خلفية الدعوى المقامة لإلزام الأزهر بتنقية وتنقيح البخارى من الأحاديث المدسوسة.