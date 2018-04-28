«فهمى»: طرح 7 آلاف طن لحوم مجمدة بـ60 جنيهًا للكيلو في «رمضان»

قال الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، قامت الشركة بطرح 10 آلاف طن دواجن مجمدة برازيلية وأوكرانية بسعر الكيلو الواحد 19 جنيها، وطرح 7آلاف و500 طن لحوم مجمدة برازيلية بسعر الكيلو الواحد 60 جنيها، وطرح 12 ألف ذبيحة سودانية طازجة، بسعر الكيلو الواحد 85 جنيها.



وأضاف، "فهمي" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تمت مضاعفة كافة الكميات من السلع الغذائية، وخاصة اللحوم والدواجن لتغطية كل الاحتياجات للمواطنين خلال شهر رمضان، من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث، وشركتي تجارة الجملة العامة والمصرية والهايبرات التابعة لها، في محافظات الوجه البحري والقبلي.