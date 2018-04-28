مؤسسو «مدينة خاصة» بالنرويج: بعنا قطع أراض لأشخاص من 28 دولة

قال مؤسسو "المدينة الخاصة" الرأسمالية في جنوب النرويج إنهم باعوا بالفعل قطع أراض لعدد 108 أشخاص من 28 دولة.



وجاء في الموقع الإلكتروني للمدينة واسمها "ليبرشتاد" أنهم باعوا الأراضي مقابل أقل من 75 ألف كرونة نرويجية (9400 دولار أمريكي) لقطعة أرض مساحتها ألف متر مربع وأكثر من 375 ألف كرونة (100. 47 دولار) للقطعة مساحة 5 آلاف متر مربع وأنهم يقبلون الدفع في 27 عملة مشفرة مختلفة "مثل بيتكوين وغيرها".



كما ادعى القائمون على المدينة أنهم عثروا بالفعل على مشترين من النرويج والبرازيل والسويد والمملكة المتحدة ضمن دول أخرى، مشيرين إلى أنهم يخططون لتسليم قطع الأراضي بحلول عام 2020 بعدها يتمكن السكان الأوائل من الانتقال إليها.



وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري، نقلا عن موقع المشروع، أن ليبرشتاد تهدف إلى أن تكون "مشروع خاص طوعي قائم على الربح يوفر حماية الحياة والحرية والملكية في منطقة معينة"، مضيفا "أن الشئ الوحيد الذي نطالب به في ليبرشتاد هو أنك تحترم مبدأ عدم الاعتداء وحقوق الملكية الخاصة".



ويقول مؤسس المدينة إنه استلهم الفكرة من مدينة "اتلانتك ستيشن" وهي مدينة داخل مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.