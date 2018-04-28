القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
حوادث
السبت 28/أبريل/2018 - 03:21 ص

اليوم.. الحكم على منصور أبو جبل و12 أمين شرطة فى «التحريض ضد الداخلية»

منصور أبو جبل
منصور أبو جبل
مصطفى حربى -عادل عبدالعال
dostor.org/2146948

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، حكمها على أمين الشرطة منصور أبو جبل و12 أمين آخرين، في اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

موضوعات متعلقة

غدًا.. محاكمة أمناء الشرطة المتهمين بالتحريض ضد «الداخلية»

اليوم.. محاكمة «أبوجبل» و12 أمين شرطة آخرين بتهمة التجمهر

تأجيل محاكمة منصور أبوجبل وآخرين فى التحريض ضد «الداخلية»

تأجيل محاكمة منصور أبوجبل و12 آخرين فى «التحريض» لـ13 مارس

اقرأ أيضًا
منذ يومين

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا

منذ يومين

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»

منذ يومين

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية

منذ 3 أيام

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين

منذ 4 أيام

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات

منذ 4 أيام

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»

الآن

التحالف العربي يقصف القصر الرئاسي في اليمن

خطايا البدري في القمة تهدد الأهلي قبل البطولة الإفريقية

«الأرصاد»: عاصفة ترابية تضرب البلاد في الأيام المقبلة (فيديو)

غلق طريق "الزعفرانة - السخنة" بسبب السيول

الأكثر قراءة

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

شاهد.. كيف سخر «هنيدي» من الزمالك بعد فوزه على الأهلي؟

«الأرصاد» تُحذر: موجة حارة تسود البلاد خلال ساعات

عاجل.. قصف مقر المخابرات والحرس الجمهوري في اليمن

ألبومات الصور

تعرف على الوجوه الحقيقية لأشهر وحوش السينما العالمية

تفاصيل زيارة وزير الأوقاف إلى شرم الشيخ (صور)

بالصور.. حملات مكثفة لإزالة مخالفات بحيرة المنزلة بالدقهلية

بالصور.. إصابة 50 فلسطينيًا فى «جمعة الشباب الثائر»

نجم الساعة

الزمالك يكافئ لاعبيه.. ومرتضى ينفى رحيل جلال

ads
الأكثر قراءة

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

شاهد.. كيف سخر «هنيدي» من الزمالك بعد فوزه على الأهلي؟

«الأرصاد» تُحذر: موجة حارة تسود البلاد خلال ساعات

عاجل.. قصف مقر المخابرات والحرس الجمهوري في اليمن

كشكول

اليوم.. مؤتمر كلية الشريعة والقانون يناقش ٥٨ بحث علمي

غداً..المنتدى الدولى للطفولة المبكرة لكلية البنات جامعة عين شمس

2 مايو .. زراعة عين شمس تحتفل بيوم الخريجين بالمزمار و التنورة

غداً..تخريج الدفعة الثامنة من برنامج التصميم الدوائي بصيدلة عين شمس

"أمهات مصر": التصريحات المتضاربة بين الوزير ومتحدثه الرسمي "تشتيت" للرأي العام

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

الاحتلال يطلق النار على مستوطنة "بيت إيل"

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف ميناء غزة

الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال السفير الألماني

منوعات

فيديوجراف.. «كيم كاردشيان عارية وخطف شيكابالا» أبرز أخبار اليوم

وفاة 13 ألف فرنسي بسبب الإنفلونزا خلال عام

رضيعة تدخل المستشفى بعد استنشاق مخدر الحشيش

ads
ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads