القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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الجمعة 27/أبريل/2018 - 11:43 م

غدًا.. الحكم على منصور أبو جبل و12 أمين شرطة في تحريضهم ضد الداخلية

منصور أبو جبل
منصور أبو جبل
مصطفى حربى -عادل عبدالعال
dostor.org/2146876

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدًا السبت، حكمها على أمين الشرطة منصور أبو جبل و12 أمين آخرين، في اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

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