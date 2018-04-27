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سياسي
الجمعة 27/أبريل/2018 - 10:53 م

«أبوقمصان»: هناك أزمة في قانون الأحوال الشخصية

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان
محمد الشريف
dostor.org/2146846

طالبت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة أن يكون هناك جلسات حوار مجتمعي لمناقشة مقترحات قانون الأحوال الشخصية بشكل تفصيلي والخروج بقانون يناسب جميع الأطراف، موضحة أنه يجب أن يشمل الجلسات حضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة وغيرهم من المعنيين بالقانون.

وأوضحت أبوالقمصان، في تصريح لـ« الدستور»، أن هناك أزمة في قانون الأحوال الشخصية ويجب أن تتم مراعاتها في جلسات الحوار المجتمعي، والتي تتعلق بتنظيم حق الرؤية والاستضافة.

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