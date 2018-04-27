القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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الجمعة 27/أبريل/2018 - 10:49 م

بالفيديو.. ملكات جمال العالم يرقصن على أنغام مصطفى قمر

بالفيديو.. ملكات
شيماء دهب
dostor.org/2146842

على أنغام مصطفى قمر ترقص حوالي 60 ملكة جمال من مختلف دول العالم، على أغنية "قلبي في الليالي"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين وتم رسم صورة فنية رائعة من جانب المتسابقات.

وكانت قد بدأت منذ قليل فعاليات اختيار ملكة جمال السياحة والبيئة الدولية لعام 2018 المقامة حاليا بدار الأوبرا المصرية.

ويحيي الحفل الفنان مصطفى قمر، والمطربة السولفينية باتريسيا بيكلار، كما يشهد الحفل أيضا اختيار الفائزة من بين 15 متسابقة بعرض المواهب.

تتكون لجنة التحكيم من الدكتورة آمال رزق رئيس المسابقة، وأيمن البياع سفير النوايا الحسنة بمنظمة «أمسام»، باتريسيا بيكلار ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2015، إيمليا دبروفا Miss Kosovo 2017، محمد مدحت مستر سوبرناشونال إفريقيا 2016.

ويشارك في لجنة تحكيم الفنان أحمد فريد، الفنانة إيناس النجار، الفنانة نرمين ماهر، دكتور الأسنان محمد نجم، رشا بلبع صاحبة مجموعة «بلبع»، الاستايلست نادين شلباية، فرح شعبان ملكة جمال مصر 2017، دكتور ناياك فاشاش صاحب مجموعة ستارز كوزمتكس.

بالفيديو.. ملكات جمال العالم يرقصن على أنغام مصطفى قمر
بالفيديو.. ملكات جمال العالم يرقصن على أنغام مصطفى قمر
بالفيديو.. ملكات جمال العالم يرقصن على أنغام مصطفى قمر
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