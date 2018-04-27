مكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا الأمريكية بدعم نتائج الأعمال

صعدت أسهم التكنولوجيا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بنتائج أعمال الشركات الفصلية التي جاءت أفضل من التوقعات.



وتكافح "وول ستريت" من أجل البقاء في المنطقة الخضراء بالتزامن مع إفصاح عدد كبير من شركات التكنولوجيا عن نتائج أعمالهم الفصلية خلال الربع الأول من العام الجاري مع تحقيق أرباح تهزم التوقعات.



وبحلول الساعة 1:57 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سهم "أمازون" بنسبة 4.8% ليصل إلى 1590.86 دولار، بعد أن استهل جلسته على ارتفاع قدره 7% ليسجل مستوى قياسيا جديدا.



وكانت الشركة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية كشفت عن ارتفاع أرباحها بأكثر من الضعف خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أبريل الماضي.



كما ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 0.5% ليسجل 175.02 دولار بعد أن سجل مكاسب قدرها 9.1% خلال جلسة أمس.



وكانت نتائج أعمال "فيسبوك" كشفت زيادة عدد مستخدمي التطبيق على الصعيدين اليومي والشهري إضافة إلى تحقيق أرباح وإيرادات بأعلى من التوقعات.



وخلال نفس الفترة، ارتفع سهم "فيرزون" بنسبة 2.8% مسجلًا 51.15 دولار، ليكون أكبر الرابحين في مؤشر "داو جونز".



وزاد سهم "إنتل" بأكثر من 2% ليصل إلى 54.14 دولار، بعد إعلان نتائج أعمال أفضل من التقديرات.



أما سهم "مايكروسوفت" فشهد ارتفاعًا قدره 1.4% ليصل إلى 95.58 دولار.



وزادات أرباح "مايكروسوفت" خلال الربع الأول من العام الحالي لتتجاوز التوقعات كما نجحت الشركة العاملة في مجال التكنولوجيا تحقيق إيرادات بأكثر من التقديرات.



وخلال نفس الفترة، شهدت البورصة الأمريكية حالة من التأرجح صعودًا وهبوطًا، حيث استقر مؤشر "داو جونز" عند مستوى 24317.1 نقطة.