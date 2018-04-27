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الجمعة 27/أبريل/2018 - 05:26 م

مواعيد عرض «رجل يغرق» و«بونبونة» بأيام القاهرة السينمائية

مواعيد عرض «رجل يغرق»
حسين الجندي
dostor.org/2146548

يعرض الفيلمان القصيران «رجل يغرق» لمهدي فليفل، و«بونبونة» لراكان ميّاسي، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أيام القاهرة السينمائية (23- 30 أبريل)، ضمن برنامج الأفلام القصيرة؛ يوم السبت 28 أبريل في سينما كريم، وهما من توزيع شركة MAD Solutions في العالم العربي.

وفيلم «رجل يغرق» مرشح لجائزة أفضل فيلم بريطاني قصير ضمن جوائز بافتا «BAFTA» وحصل مؤخرًا على تنويه خاص من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وهو إنتاج مشترك بين الدنمارك، المملكة المتحدة واليونان، ويقدم قصة لاجئ فلسطيني شاب محاط بالمجرمين في شوارع آثينا القاسية، ويواجه سلسلة من التنازلات المحزنة عليه القيام بها إذا كان يأمل في النجاة ليوم آخر في حياة المنفى الموحشة.

الفيلم من تأليف وإخراج مهدي فليفل، ومن بطولة عاطف الشافعي وجلال قنيري ومنير الخطيب وربيح السالوس وثيميوس كوكيوس، وهو من إنتاج Final Cut for Real وNakba Film Works وتتولى توزيع الفيلم بالعالم العربي شركة MAD Solutions، فيما تتولى توزيعه خارج العالم العربي شركة Salaud Morisset.

أما فيلم «بونبونة» فتدور أحداثه في أقل من 16 دقيقة حول أسير فلسطيني تزوره زوجته في المعتقل الإسرائيلي الذي يقضي فيه مدته، وتقوم بإجراء عملية جريئة ومبتكرة تشبع بها رغباتهما السرية.

والعرض العالمي الأول لفيلم بونبونة أقيم في الدورة الـ42 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، حيث نافس في مسابقة الأفلام القصيرة (Short Cuts)، وحصل على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ألمرية السينمائي الدولي بإسبانيا، كما شارك في مهرجان دبي السينمائي الدولي حيث نافس في مسابقة المهر القصير، وشارك أيضًا في مهرجان الفيلم الفلسطيني بأستراليا.

الفيلم من تأليف وإخراج راكان مياسي، ومن بطولة صالح بكري، رنا علم الدين، نادرة عمران وزياد بكري. الفيلم من إنتاج شركة Groundglass235 بالاشتراك مع The Postofﬁce، Mad4Films، بالتعاون مع db Studios، وتتولى توزيع الفيلم بالعالم العربي شركة MAD Solutions، فيما تتولى توزيعه خارج العالم العربي شركة Salaud Morisset.

مواعيد عرض «رجل يغرق» و«بونبونة» بأيام القاهرة السينمائية
مواعيد عرض «رجل يغرق» و«بونبونة» بأيام القاهرة السينمائية
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