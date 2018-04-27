الشرطة الأوروبية تفكك وسائل إعلام تابعة لداعش

أعلن مكتب الشرطة الأوروبية يوروبول، تمكن أجهزة الشرطة الأوروبية والأمريكية من تعطيل وسائل إعلام ودعاية تابعة لتنظيم داعش.



وأشار يوروبول إلى أن العملية استهدفت بالدرجة الأولى وسائل إعلام إلكترونية وخاصة وكالة أعماق الداعشية.



وتم التنسيق بين عناصر متخصصة من الشرطة البلجيكية وبلغاريا، فرنسا، هولندا، رومانيا، بريطانيا، كندا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تنسيق العمل في مقر يوروبول وتحديدًا في وحدة محاربة الإرهاب الجرائم الإلكترونية التابعة للاتحاد، حسب بيان صدر عن النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا.