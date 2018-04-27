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الجمعة 27/أبريل/2018 - 03:49 م

بالصور.. حاتم جميل يروي تفاصيل الاعتداء على شقيقه في بين السرايات

الفنان حاتم جميل
الفنان حاتم جميل
dostor.org/2146478

روي الفنان حاتم جميل تفاصيل تعرض شقيقه أحمد جميل، طالب في الفرقة الرابعة بجامعة الأهرام الكندية، للاعتداء علي يد مسلحين بمنطقة بين السرايات بالدقي، بعد مطاردته وإصابته بجروح بمختلف أنحاء الجسد.

وقال جميل: إنه في يوم الثلاثاء الماضي، خلال قيام شقيقه بمباشرة شئون شركة العائلة والعقار الذي يقع به مقر الشركة، تعرض للاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن جروح خطيرة بوجهه وجسده، تم نقله علي أثرها إلي المستشفي.

وأضاف أن مشادة كلامية حدثت بين شقيقه و5 أشقاء يلقبون بـ«أولاد نعيمة»، تلاها مطاردتهم له بالسكاكين والسيوف، حتي دخل إلي العقار واحتمي به وأغلق الباب، ولكنهم كسروا الباب وانهالوا عليه بالضرب، حتي أصيب بجروح بالوجه والذراع، وفي محاولة شقيقه الآخر لإنقاذه تعدوا عليه بالضرب أيضا، ولكنه سارع بنقل أخيه المصاب إلي المستشفي.

وأضاف جميل أنه عقب تقطيب جروح شقيقه، توجه إلي قسم شرطة الدقي لتحرير محضر برقم 64 ح لسنة 2018، وتم التحفظ عليه وإلقاء القبض علي 2 من الأشقاء الخمسة، وأحيلوا إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق، واطلعت علي فيديو التقطته كاميرا مراقبة بأحد المحلات، وأعادتهم إلي قسم الشرطة لحجزهم وعرضهم في اليوم التالي.

وقال جميل في نهاية حديثه: «نوجه استغاثة لوزارة الداخلية وكل السلطات المعنية للتدخل لحل قضية أحمد جميل ونقله إلي المستشفي، حتي يتلقي العلاج اللازم، وحماية أهالي منطقة بين السرايات والعاملين بها حتي لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات من هؤلاء المتهمين، مع العلم بأن هذه المنطقة استراتيجية لقربها الشديد من جامعة القاهرة».

بالصور.. حاتم جميل يروي تفاصيل الاعتداء على شقيقه في بين السرايات
بالصور.. حاتم جميل يروي تفاصيل الاعتداء على شقيقه في بين السرايات
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