«ديليفرى» لتوصيل السلع لذوى الاحتياجات الخاصة بالجيزة فى رمضان

قال المحاسب هشام كامل سعدالله، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إنه سيتم تطبيق توصيل مقررات التموين بنظام "الديليفرى" إلى المنازل للفئات كبار السن والمعوقين وذوى الاحتياجات الخاصة بدءًا من شهر رمضان المقبل ويستمر تطبيقها لما بعد شهر رمضان.



وأوضح سعد الله، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن شركة المصريين للتوزيع والخدمات الخاصة بأكشاك العيش هي التي طرحت هذه المبادرة لمراعاة هذه الفئات الخاصة فى مقابل رسم يتراوح ما بين 4 و5 جنيهات حتى لا يتم التزاحم بين المواطنين للحصول على السلع التموينية.



وأضاف أنه من يرغب من أصحاب البطاقات من هذه الفئات فى الاستفادة من الخدمة، فعليه تسجيل اسمه فى كشوف بمكاتب التموين.