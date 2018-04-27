الاحتلال يطلق قنابل مسيلة للدموع فى «جمعة الشباب الثائر»

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلى عشرات القنابل المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين الفلسطينيين قرب السياج الحدودى فى قطاع غزة، حسبما أفادت "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت فى وقت سابق عن إصابة 25 فلسطينيًا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في جمعة «الشباب الثائر».



وبدأ الفلسطينيون فى قطاع غزة، منذ الصباح، بالتوافد إلى خيام العودة المنتشرة على الحدود الشرقية للقطاع، استعدادًا للمشاركة فى الجمعة الخامسة من مسيرة العودة الكبرى، وكسر الحصار، التى أطلقت عليها اللجنة المنظمة للفعاليات «جمعة الشباب الثائر».

