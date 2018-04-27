«العليا للحج» تعلن شروطها للموافقة على سكن الحجاج

اعتمدت اللجنة العليا للحج والعمرة، نفس الفنادق والعمائر المخصصة للمستوى الاقتصادى والبرى بمكة المكرمة، التى سبق وأدرجت كسكن معتمد للحجاج لهذا الموسم، حتى تتمكن الشركات السياحية من التعاقد عليها بشكل مبدئى لحين سفر لجان الوزارة، لمعاينة تلك الفنادق والعمائر للتأكد من مطابقتها للمواصفات الواردة بضوابط الحج لهذا العام.



واشترطت اللجنة للقبول تقديم شركات السياحة إقرار وتعهد بأنه لم تطرأ أية تعديلات على تلك الفنادق أو العمائر، كما ستتولى غرفة شركات السياحة مسئولية استقبال تلك الإقرارات لاعتمادها، بشرط ألا يكن هناك أيه شكاوى خلال الثلاث سنوات السابقة منها.



ويأتى القرار فى إطار حرص اللجنة العليا على سرعة إنهاء إجراءات تلك الفنادق على المسار الإلكترونى، بما يضمن استخراج تأشيرات الحج لعملاء الشركات السياحية فى الوقت المناسب.