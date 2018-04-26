اتحاد الكرة السعودي يسمح لرباعي أهلي جدة بالمشاركة أمام السد القطري

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة عادل عزت، السماح لرباعي أهلي جدة محمد العويس ومعتز هوساوي وحسين المقهوي ومهند عسيري، بالمشاركة في مباراتي الفريق أمام السد القطري.



يواجه الأهلي فريق السد القطري يومي السادس و13 مايو المقبل في مباراتي الذهاب والعودة بدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا.



ويرتبط الرباعي بالتواجد مع المنتخب السعودي حاليًا في معسكر مدينة ماربيا الإسبانية، ضمن المرحلة الرابعة للفريق استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.



أكد مجلس إدارة الاتحاد السعودي أن السماح للاعبين الأربعة بالمشاركة مع ناديهم جاء بعد التنسيق مع إدارة المنتخب، وذلك انطلاقًا من إيمانه بضرورة دعم ممثل المملكة في البطولة القارية، على الرغم من ارتباط المنتخب السعودي بمباراتين وديتين خلال الفترة نفسها مع منتخبي الجزائر واليونان.



يذكر أن أهلي جدة تأهل لدور الستة عشر بعدما تصدر المجموعة الأولى في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية برصيد 14 نقطة.