ترامب يقرر إرجاء الكشف عن وثائق متعلقة باغتيال كينيدي

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إرجاء الكشف عن بعض الوثائق المتعلقة بحادث اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي عام 1963 لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.



وذكر راديو «صوت أمريكا» في نشرته باللغة الإنجليزية، الليلة، أن ترامب وافق على اقتراح وكالة الأرشيف المسئولة عن الوثائق الأمريكية المهمة بضرورة الإبقاء على بعض المعلومات المتعلقة بهذا الحادث لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي وإنفاذ القانون والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.



وكشف بيان صدر عن البيت الأبيض أن هذه الاعتبارات من الخطورة بمكان لدرجة تفوق مصلحة الرأي العام الأمريكي في الكشف عن هذه الوثائق، وأن ترامب قرر إرجاء الكشف عن الوثائق المذكورة للرأي العام حتى الحادي والعشرين من أكتوبر 2012، مع احتمال التأجيل لفترات أخرى.



كانت الحكومة الأمريكية أفرجت في نوفمبر الماضي عن أكثر من 13 ألف وثيقة تتعلق باغتيال كينيدي تمثل الدفعة الرابعة التي كشفت عنها خلال العام المنصرم.

