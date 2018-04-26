ترامب يعاقب زوجته في عيد ميلادها بسبب إحراجها له

أكدت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح زوجته ميلانيا في عيد ميلادها اليوم بطاقة تهنئة فقط.



وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي أكد أنه منشغلا للغاية حتى يبحث عن هدية لزوجته في عيد ميلادها، مضيفًا: «من الأفضل ألا أخوض بشكل أكبر في تلك المسألة لأني قد أقع في مشكلة».



وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيشتري باقة زهور جميلة في وقت لاحق، إلا أن الصحيفة أكدت أن ما حدث قد يكون متعلقًا بالإحراج الذي تسببت فيه ميلانيا لزوجها خلال زيارة الرئيس الفرنسي لواشنطن.



وكشف مقطع فيديو خلال الزيارة محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإمساك بيد زوجته، التي حاولت بدورها إبعاد يديها عنه، مما تسبب في سخرية واسعة من الموقف.



وتحتفل ميلانيا ترامب اليوم الخميس بعيد ميلادها الـ 48، في وسط أجواء متوترة بينها وبين زوجها لم تخف عن المتابعين للزوجين.

