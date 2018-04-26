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الخميس 26/أبريل/2018 - 04:36 م

الجيش الفرنسي يعلن القضاء على 3 إرهابيين في اشتباكات بمالي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2145358

أعلن المتحدث باسم هيئة أركان الجيش الفرنسي، العقيد جييوم توماس، اليوم الخميس، القضاء على 3 إرهابيين في اشتباكات وقعت في «تمبكتو» شمال غرب مالي، بين قوة «برخان» الفرنسية وعناصر مجموعة إرهابية مسلحة.

وقال المتحدث، في تصريح اليوم، إن الاشتباكات استدعت استخدام مروحيات فرنسية من طراز «جازيل»، متمركزة في المنطقة، مضيفا أنه ليس لديه تعليق حول وجود إصابات محتملة في صفوف القوات الفرنسية.

وكانت مصادر محلية قد أشارت إلى إصابة جنود تابعين لوحدة «سابر» للقوات الخاصة الفرنسية في الساحل خلال الاشتباكات التي وقعت في 21 أبريل الجاري، بالقرب من قرية «جودام» بغرب «تمبكتو».

يذكر أن شمال مالي، بما في ذلك منطقة «تمبكتو»، وقع، في مارس- أبريل 2012، تحت سيطرة مجموعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة، وتم طرد جزء كبير منها عقب التدخل العسكري الفرنسي في يناير 2013، إلا أن مناطق كاملة لا تزال خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية والدولية التي تتعرض بانتظام للاستهداف، بالرغم من التوقيع على اتفاق سلام في مايو- يونيو 2015، الذي من المفترض أن يعزل الإرهابيين.

وامتدت منذ 2015 الهجمات لوسط وجنوب مالي، وكذلك إلى الدول المجاورة لا سيما بوركينا فاسو والنيجر.

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