القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
عالم
الخميس 26/أبريل/2018 - 02:56 م

ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس بمونستر في ألمانيا لـ 4 قتلى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2145199

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس الذي شهدته مدينة مونستر بولاية شمال الراين- فيستفاليا قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا، إلى 4 قتلى.

وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم، إن رجلا يبلغ من العمر 74 عامًا، كان مصابًا بجروح خطيرة توفي متأثرا بجراحه، موضحًا أنه كان منحدرا من بلدة هام بالولاية ذاتها.

وأشار إلى أن خمسة مصابين آخرين لا يزالون يخضعون للعلاج بعد الحادث، أربعة منهم في وحدات عادية بالمستشفى، لافتا إلى أن واحدا لا يزال في وحدة العناية المركزة وهو في حالة حرجة.
يذكر أن رجلا ألمانيا يدعى ينس أر. 48 عاما قام بدهس مجموعة من الأشخاص بحافلته الصغيرة وسط المدينة أمام مطعم مشهور هناك في يوم 7 أبريل الجاري.

وبعد ذلك أطلق الرجل النار على نفسه داخل الشاحنة، بحسب بيانات الشرطة. ولقى شخصان حتفهما فور وقوع الحادث، وأصيب أكثر من 20 آخرين بعضهم ظل في حالة خطيرة لفترة طويلة.

ولم تنته التحقيقات حتى الآن حول دافع الجريمة وخلفياتها، ويفترض المحققون أن ينس إر. تصرف بناء على نية الانتحار.

وأعرب والد ينس عن اعتقاده أن معاناة نفسية دفعت ابنه لتنفيذ جريمة الدهس، وقال إن هذا المرض جعل ابنه يعيش في عالمين، وأوضح أن ابنه كان يعاني من "جنون الارتياب".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 14 ساعة

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل

منذ حوالي 17 ساعة

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين

منذ حوالي 21 ساعة

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة

منذ يومين

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان

منذ 3 أيام

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف

منذ 3 أيام

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»

الآن

السيسي: الدولة تتحرك لتلافي الآثار الناجمة عن الأمطار

«ذا صن»: ملابس صلاح تجذب اهتمام الشارع البريطاني

«القاهرة» تعلن أرقام التدخل الفورى لمواجهة أزمة السيول

صلاح ومارسيلو ينافسان على جائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء

سما المصري: «أنا سبب زعل زوجة محمد صلاح»

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

أول رد من عمرو موسى على مبادرة «الهلباوي» للمصالحة مع الإخوان

ألبومات الصور

جهود مكثفة لحي الهرم للسيطرة على تبعات الأمطار (صور)

انطلاق الندوة التثقيفية «حماية وطن» بجنوب سيناء

«طب المنصورة» تعرض تجارب الجامعات فى مناهضة العنف ضد المرأة

يا مطرة رخي رخي

نجم الساعة

«نيويورك تايمز»: الموساد اغتال «البطش»

ads
الأكثر قراءة

«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء

سما المصري: «أنا سبب زعل زوجة محمد صلاح»

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

أول رد من عمرو موسى على مبادرة «الهلباوي» للمصالحة مع الإخوان

كشكول

رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المنشأت بعد سوء الأحوال الجوية

طالبات الأزهر يؤدين أوبريت "الوطن العربي" بمهرجان الفن والإبداع

رئيس جامعة بني سويف يتكفل بإصلاح كرسي كهربائي لإحدى الطالبات

رئيس جامعة بني سويف يحيل أطباء وعاملين بالمستشفى الجامعي للتحقيق

"كشكول" يرصد الاستعدادات الأخيرة لامتحانات الثانوية العامة

الأمصار

سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في البحر المتوسط

ولايتي: إيران ستخرج من الاتفاق النووي إذا غادرته أمريكا

ارتفاع بورصة السعودية​ بنسبة 0.19%

نيكي يرتفع بدعم أسهم التكنولوجيا

الرئاسة الفلسطينية: منظمة التحرير تحافظ على مقدرات الشعب

ads
منوعات

سويسرا تبتكر «شامة صناعية» للكشف عن السرطان

«تويتر» توفر حماية جديدة للمستخدمين

نقص الحديد وفيتامين «ب -12» يسبب عدوانية الأطفال

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك