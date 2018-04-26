ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس بمونستر في ألمانيا لـ 4 قتلى

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس الذي شهدته مدينة مونستر بولاية شمال الراين- فيستفاليا قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا، إلى 4 قتلى.



وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم، إن رجلا يبلغ من العمر 74 عامًا، كان مصابًا بجروح خطيرة توفي متأثرا بجراحه، موضحًا أنه كان منحدرا من بلدة هام بالولاية ذاتها.



وأشار إلى أن خمسة مصابين آخرين لا يزالون يخضعون للعلاج بعد الحادث، أربعة منهم في وحدات عادية بالمستشفى، لافتا إلى أن واحدا لا يزال في وحدة العناية المركزة وهو في حالة حرجة.

يذكر أن رجلا ألمانيا يدعى ينس أر. 48 عاما قام بدهس مجموعة من الأشخاص بحافلته الصغيرة وسط المدينة أمام مطعم مشهور هناك في يوم 7 أبريل الجاري.



وبعد ذلك أطلق الرجل النار على نفسه داخل الشاحنة، بحسب بيانات الشرطة. ولقى شخصان حتفهما فور وقوع الحادث، وأصيب أكثر من 20 آخرين بعضهم ظل في حالة خطيرة لفترة طويلة.



ولم تنته التحقيقات حتى الآن حول دافع الجريمة وخلفياتها، ويفترض المحققون أن ينس إر. تصرف بناء على نية الانتحار.



وأعرب والد ينس عن اعتقاده أن معاناة نفسية دفعت ابنه لتنفيذ جريمة الدهس، وقال إن هذا المرض جعل ابنه يعيش في عالمين، وأوضح أن ابنه كان يعاني من "جنون الارتياب".