القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
عالم
الخميس 26/أبريل/2018 - 06:16 ص

طعن مراهقين فى محطة قطار أمريكية

أرشيفية
أرشيفية
محمد عمر
dostor.org/2144440

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، إصابة مراهقين بجروح خطيرة جراء تعرضهما للطعن في محطة قطار فيلادلفيا.

وقالت شبكة «CBS»، نيوز الأمريكية، إن المراهقان أصيبا أمس الأربعاء بجروح خطيرة إثر تعرضهما للطعن في محطة للقطارات في سنتر سيتي.

من جانبها، أوضحت الشرطة أن مراهقين يبلغان من العمر 17 عاما طعنا فى منصة قطار سيبتا، وتم طعن أحد الضحايا في العنق والمعدة والذراع، ونقل على الفور إلى مستشفى محلي، فيما تم طعن الضحية الأخرى في الصدر والمعدة، ونقل إلى مستشفى آخر، وكلاهما في حالة حرجة.

وقالت أنطوانيت دانييلز، أحد شهود العيان، للشبكة «سمعت أصوات شجار، كان الأطفال يقولون إن أحدهم تعرض للطعن، رأيت أشخاصا يركضون في الطابق العلوي قائلين إن أحدهم تعرض للطعن».

فيما استؤنفت الخدمة العادية في محطة القطار بعد الطعن، ولا زال التحقيق مستمر في الحادثة.

موضوعات متعلقة

مقتل مستوطن إسرائيلي في عملية طعن بالضفة الغربية

عاجل.. عملية طعن بـ«سيف» في بريطانيا

تعرض 6 أشخاص للطعن فى لندن خلال ساعة ونصف الساعة

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 7 ساعات

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل

منذ حوالي 9 ساعات

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة

منذ يومين

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان

منذ 3 أيام

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف

منذ 3 أيام

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»

الآن

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء

اليوم.. «صحة النواب» تتفقد الأوضاع فى مستشفيات البحر الأحمر

الأكثر قراءة

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

مقتل سياسية أمريكية بارزة على يد زوجة عشيقها

لأول مرة.. قصة الذين قتلوا جمال حمدان

ألبومات الصور

بالصور.. الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع بني سويف

حطام صواريخ العدوان على سوريا (صور)

فوانيس رمضان من خيوط الصوف «الكروشيه» (صور)

بالصور.. محافظ الإسكندرية يطمئن على المصابين الصينيين في انقلاب سيارة

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

مقتل سياسية أمريكية بارزة على يد زوجة عشيقها

لأول مرة.. قصة الذين قتلوا جمال حمدان

كشكول

لجنة لإدارة الأزمة بالنقابة الفرعية للمعلمين في القاهرة الجديدة

«بانوراما» مشروع تخرج بإعلام بني سويف

غدًا.. "طب الأزهر" تُناقش أحدث التقنيات لعلاج أمراض الكبد

التعليم: إحالة إدارة مدرسة دولية للتحقيق لتعريض حياة طلابها للخطر

بالصور.. "مترو معلق" ومنشآت مقاومة للزلازل مشروعات تنافست بمسابقة triple s بهندسة المطرية

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

الاستخبارات العراقية ترد على تسجيل «داعش»

سفيرة هولندية: لن ننقل سفارتنا للقدس

المركز السوري للحريات: هناك اتفاق سري لتسليم مقرات النصرة لفيلق الشام

ads
منوعات

إصابة أكثر من 80 أمريكى بالتسمم بعد تناولهم الخس

كل ما تريد معرفته عن «عفريت الماء»

كاني ويست يعود لـ«تويتر» ويلمح إلى رغبته في الترشح للرئاسة

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك