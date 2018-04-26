طعن مراهقين فى محطة قطار أمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، إصابة مراهقين بجروح خطيرة جراء تعرضهما للطعن في محطة قطار فيلادلفيا.



وقالت شبكة «CBS»، نيوز الأمريكية، إن المراهقان أصيبا أمس الأربعاء بجروح خطيرة إثر تعرضهما للطعن في محطة للقطارات في سنتر سيتي.



من جانبها، أوضحت الشرطة أن مراهقين يبلغان من العمر 17 عاما طعنا فى منصة قطار سيبتا، وتم طعن أحد الضحايا في العنق والمعدة والذراع، ونقل على الفور إلى مستشفى محلي، فيما تم طعن الضحية الأخرى في الصدر والمعدة، ونقل إلى مستشفى آخر، وكلاهما في حالة حرجة.



وقالت أنطوانيت دانييلز، أحد شهود العيان، للشبكة «سمعت أصوات شجار، كان الأطفال يقولون إن أحدهم تعرض للطعن، رأيت أشخاصا يركضون في الطابق العلوي قائلين إن أحدهم تعرض للطعن».



فيما استؤنفت الخدمة العادية في محطة القطار بعد الطعن، ولا زال التحقيق مستمر في الحادثة.