«داعش» الإرهابى يعدم عنصرين من الجيش السورى فى دمشق

أعدم تنظيم داعش الإرهابي عنصرين من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له، في منطقة القدم بالقطاع الجنوبي من العاصمة دمشق.



وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، اليوم الخميس، أن جرى إعدام العنصرين ذبحا بعد إلباسهما اللباس البرتقالي، ليرتفع إلى نحو 5 عناصر الذين جرى إعدامهم خلال أسبوع من العمليات العسكرية في جنوب دمشق.



وأشار المرصد إلى تواصل الاشتباكات العنيفة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وعناصر داعش من جانب آخر، على محاور في محيط وأطراف مخيم اليرموك والقدم والتضامن والحجر الأسود.



يأتي ذلك وسط محاولات متواصلة لقوات النظام للتقدم والتوغل بشكل أكبر ضمن مناطق سيطرة التنظيم الإرهابي بعد تمكنها من السيطرة على مزيد من النقاط والمواقع في الجنوب الدمشقي، وترافقت الاشتباكات مع عمليات قصف مدفعي وصاروخي، وسط قصف جوي على مناطق سيطرة التنظيم.