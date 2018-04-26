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الخميس 26/أبريل/2018 - 02:56 ص

«الضوء» علاج فعال لمرضى الاعتلال العصبى

«الضوء» علاج فعال
إسلام جمال
dostor.org/2144402

توصل عدد من الباحثين بالمختبر الأوروبي للبيولوجيا الجزيئية، إلى مجموعةً من الخلايا العصبية المسؤولة عن الآلام الشديدة التي تصيب الأشخاص من جَرَّاء إصابتهم بمرض «الاعتلال العصبي».

ووفقًا لموقع «scientific american» الطبي، أكد الباحثون خلال دراسة حديثة، أن هناك مجموعة من الخلايا العصبية في الجلد مسؤولة عن الحساسية تجاه اللمس الخفيف.

وأشارت الدراسة إلى وجود وسيلة فعالة لعلاج تلك الخلايا مؤقتًا وتخفيف الألم، وذلك عن طريق الضوء.

وذكر الباحثون، إن نحو 7% من الأوروبيين يعانون من "الاعتلال العصبي"، ولا يعرف على وجه الدقة سبب الاعتلال العصبي، إلا أنهم يشيرون إلى أن عوامل الخطر ترتفع لدى المصابين بمرض السكري أو الفشل الكلوي أو نقص الفيتامينات.

وطور الفريق البحثي مادة كيميائية حساسة للضوء، يمكن أن ترتبط بتلك الخلايا عبر حقنها داخل منطقة الجلد المتأثرة بالألم.

ويسلط الأطباء أشعة تحت حمراء على تلك المنطقة، لتستهدف الخلايا المسببة للألم دون غيرها، مما يؤدي إلى تخفيف الأعراض لأسابيع عدة.

ووفقًا للدراسة، تعطل تلك المادة النهايات العصبية لتلك الخلايا، عبر استهداف العصبونات المُسببة للاعتلال العصبي.

وحقن الباحثون المادة الجديدة داخل جلود الفئران، وسلطوا الأشعة تحت الحمراء عليها، وباستمرار العلاج لبضعة أسابيع، أظهرت الفئران ردود فعل طبيعية عند لمسها، وهو ما يعني أن المادة نجحت في تخفيف أعراض المشكلة.

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