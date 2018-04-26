القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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الخميس 26/أبريل/2018 - 02:01 ص

ماهر الأسد قائدًا للفرقة الرابعة بالجيش السورى

ماهر الأسد قائدًا
مروة عنبر
dostor.org/2144384

تولى ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، قيادة الفرقة الرابعة التي تعتبر أهم قطاعات الجيش السوري، وفقا لقناة «RT».

وأكدت مصادر سورية مطلعة للقناة أن الرئيس السوري أصدر في يونيو الماضي قرارا بترقية ماهر الأسد من رتبة عميد ركن إلى لواء ركن في الجيش.

وقالت القناة إن مصادرها أكدت تولى ماهر الأسد قيادة الفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري، وهي تعتبر أهم القطاعات في الجيش السوري.

وماهر حافظ الأسد، 49 عاما، من مواليد 8 ديسمبر 1967، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق، والتحق بعد ذلك بالكلية الحربية، ليخدم لاحقا في الفرقة الرابعة المدرعة.

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