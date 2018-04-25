بالفيديو.. هنيدي يهرب من الأمطار على طريقته

علق الفنان محمد هنيدي بطريقته الكوميدية علي موجة الأمطار الغزيرة التي تمر بها البلاد حاليًا، ونشر على "انستجرام" فيديو له بصحبة المخرج ماندو العدل وهم يهربان من الأمطار ومعهما شمسية بتعبيرات كوميدية، وعلق هنيدي علي الفيديو قائلًا: "ماكنتش هعرف أعيش ازاي من غير الحمام ده".



جدير بالذكر أن هنيدي ينافس في سباق رمضان المقبل بمسلسل "أرض النفاق"، ويواصل تصويره حاليًا، ويشارك بالمسلسل كل من هنا شيحة، وإبراهيم عيسي، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، ومحمد عبدالعظيم، ومن إخراج ماندو العدل.

