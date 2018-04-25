«ديلي ميل»: صلاح قد يكسر احتكار ميسي ورونالدو للكرة الذهبية

رأت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، أن الكرة الذهبية لعام 2018 التي تمنح لأفضل لاعب في العالم تقترب من اللاعب المصري محمد صلاح، متوقعة أن يكسر صلاح احتكار الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو للكرة الذهبية خلال السنوات الماضية.



وذكرت الصحيفة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن صلاح برز كمنافس حقيقي للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، خاصة بعد الأداء الرائع في مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ضد فريق روما، حيث سجل هدفين، وساعد في إحراز هدفين آخرين في انتصار ليفربول (5-2) على ناديه السابق.



وأضافت الصحيفة، أن صلاح يعتبر الآن الشخص المفضل للفوز بأكثر الجوائز للاعبي كرة القدم شهرة إلى جانب نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي لاعب برشلونة واللذين تقاسما الحصول على الجوائز العشر الأخيرة بخمس جوائز لكل لاعب.



وقد يؤدي اقتحام صلاح إلى قمة عالم كرة القدم، إلى أن يصبح أول نجم غير رونالدو أو ميسي يلتقط الكرة الذهبية منذ أن حصل عليها لاعب الوسط البرازيلي كاكا في عام 2007.



وبفضل هدفيه ضد روما رفع صلاح رصيده إلى 43 هدفًا هذا الموسم، وأصبح صلاح الآن أفضل هداف في أوروبا مع زميليه المتنافسين على الكرة الذهبية رونالدو وميسي بـ 41 هدفا و35 هدفا على التوالي.



واستطردت الصحيفة أنه على الرغم من ذلك، يتطلب الأمر أكثر من مجرد أهداف للفوز بأصوات اللاعبين والمديرين والصحفيين البارزين من جميع أنحاء العالم، فقد سجل رونالدو 61 هدفًا في موسم 2014-2015 ولكنه خسر أمام ميسي الذي كان أقل منه في الأهداف برصيد 58 هدفًا.



وأضافت أن التاريخ يخبرنا أن الفوز بدوري أبطال أوروبا له أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بتحديد من يرفع الكرة الذهبية، كما أن ثمانية من الفائزين في آخر 11 كرة ذهبية كانوا قد حصلوا مع فرقهم على بطولة دوري أبطال أوروبا في نفس العام.



الاستثناءات كانت في عام 2010، عندما سجل ميسي 60 هدفًا وفاز بالدوري الإسباني عام 2012، وفي عام 2013، عندما سجل رونالدو 67 هدفًا، وعانى منافسه من مشاكل الإصابة.



ومع خوض رونالدو وريال مدريد مباراة أخرى في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ، يمكن للكرة الذهبية أن تذهب هذا العام سواء لليفربول أو للنادي الإسباني في حال رفع كأس البطولة الشهيرة "دوري أبطال أوروبا".



ومع ذلك، فمن المرجح أن يكون لكأس العالم في روسيا دور كبير، فمن المقرر أن يعمد كل من صلاح ورونالدو وميسي إلى تقديم عروضهم على أكبر ملاعب كرة القدم هذا الصيف، وسيحمل أداؤهم أثرًا هائلًا عندما يتعلق الأمر بتصويت الكرة الذهبية في وقت لاحق من هذا العام.