وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة

قالت وزارة الصحة إن صحفيا فلسطينيا أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار عليه خلال تغطية احتجاج

على الحدود بين غزة وإسرائيل قبل أسبوعين تقريبا توفي اليوم متأثرا بجراحه.



وقال شهود إن أحمد أبو حسين (24 عاما) مراسل إذاعة صوت الشعب في غزة كان يرتدي سترة وقائية مكتوب عليها "صحافة" خلال احتجاج الثالث عشر من أبريل.



وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأبو حسين مصابا وممددا على الأرض.



وقال مسؤولو الصحة إن رصاصة اخترقت جانب أبو حسين، وجرى نقله من غزة إلى مستشفى في الضفة الغربية المحتلة ثم إلى مستشفى في إسرائيل حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.



وبوفاة أبو حسين يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الاحتجاجات قرب الحدود إلى 38.