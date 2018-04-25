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الثقافة
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 04:09 م

برنامج عروض مهرجان مسرح شباب الجنوب بأسوان

صوره من الحدث
صوره من الحدث
أسوان _إسراء توفيق
dostor.org/2143827

يضم برنامج المهرجان المسرحى لشباب الجنوب، فى دورته الثالثة بقصر ثقافة أسوان، العديد من العروض المسرحية، اليوم الأربعاء، المقام فى الفترة من 23: 28 أبريل الحالى بمحافظة أسوان، تحت رعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة حراء للمقاولات، وجامعة أسوان.

ويتضمن البرنامج إقامة «ليلة البدر» وهو تراث صوفى بمسرح الجنوب، ويشارك العرض المسرحى، لفرقة خربشة المسرحية بسوهاج، فى الدورة الثالثة من المهرجان المسرحى لشباب الجنوب.

ويدور العرض فى إطار طقسى صوفى يتكلم عن العادات والتقاليد الخاطئة المتبعة فى قرى صعيد مصر، ويجسد البطولة كل من محمود أحمد، وبيتر جمال، وأحمد عبد الباسط، ومحمد هشام محمد، ومحمد لطفى، وأحمد محمد، ومحمد أحمد، والشيماء حسنى، ونيرة خالد، وغادة صالح، وسينوغرافيا فاطمة أبوالحمد، تأليف وإخراج مصطفى إبراهيم.

ويقام بقصر ثقافة أسوان، عرض «جدع النار» السودانى، الذى يخطف أنظار الجمهور، تشارك دولة السودان الشقيقة ضيف شرف المهرجان المسرحى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، بالعرض التراثى «جدع النار»، ويؤدى بطولة العرض كل من ميساء محمد، ليلى أبوزيد، علياء عمر، عبد الجليل موسى، سلمى عبدالله، حسن صديق، البشرى محمد، ياسمين عثمان، هاجر موسى.

ويقام بقصر ثقافة حسن فخر الدين بنصر النوبة، عرض «ندية»، يناقش مشاكل المرأة الصعيدية بمسرح الجنوب، ويشارك العرض الأسوانى «ندية» فى المسابقة الرسمية للمهرجان المسرحى لشباب الجنوب.

ويدور العرض فى إطار تراثى عن مشاكل المرأة الصعيدية وسط العادات والتقاليد، الذى يمثل بطولته كل من دنيا بهاء الدين، هاني جمال، مروة عبدين، آلاء صلاح عبده، محمد أبوالمجد، مؤمن صالح، محمد أسامة، عبدالله فراج، آمال مدحت، فضلًا عن تأليف وإخراج عمار ياسر.

ويقام بقصر ثقافة كوم أمبو عرض «زعف النخيل»، وهو تراث الواحة بمسرح الجنوب، لفرقة الواحة المسرحية ويشارك بنادي الداخلة الرياضى في محافظة الوادى الجديد، ويتحدث عن بعض عادات الواحة مثل الدية وعادات الموالد والأضرحة، تأليف حسام عبدالعزيز، ديكورعلي ماهر، موسيقى وألحان إسماعيل مخلوف، ويؤدى البطولة كل من محمد فوزي محمد، إسماعيل صالح، محسن سعيد، حسني أبو عمرة، ماجد عبد الوهاب، أحمد محمود، مصطفى حسنين، خضر أحمد، رشا جميل، أشجان كامل، إخراج هشام إبراهيم.

يذكر أن عرضى ليلة البدر وزعف النخيل حصلا على دعم إنتاج من الدورة الثانية للمهرجان المسرحى لشباب الجنوب، بدعم من مؤسسة مصر الخير.

ومن جانبه، قال بكرى عبدالحميد، المدير التنفيذى للمهرجان، إن العروض مستوحاة من طقس تراثي، تتميز به معظم قبائل النيل الأزرق وجدع النار تعني رمي النار، موضحًا أن يعبر هذا العرض في مشاهد فلكلورية عن التحديات والمواجهات التي تحدث بين الرجال والنساء، فتظهر من تلك التحديات الطرق التقليدية للمواجهة، فيبرز من جزر عمقها القوة والمبارزة والهيمنة.

وأضاف أن استخدام الآلات التقليدية الموسيقية، لإيجاد طقس جدع النار يقام فى مناطق الفونج، لكنه يختلف في شكله من منطقه لأخرى منهم مَن يطلق عليه الأووكى أو أبمبم، ولا يختلف حتى في طريقة الأداة، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال يعنى في المقام الاول أبناء القبائل وقت جنى المحاصيل، التي تبدأ عادة في شهر سبتمبر، وتستمر لمدة شهر كامل، ويحضره زكور وإناث، ويأتي البعض من مسافات بعيدة جدًا.

برنامج عروض مهرجان مسرح شباب الجنوب بأسوان
برنامج عروض مهرجان مسرح شباب الجنوب بأسوان
برنامج عروض مهرجان مسرح شباب الجنوب بأسوان
برنامج عروض مهرجان مسرح شباب الجنوب بأسوان
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