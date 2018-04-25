القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
مصر
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 01:06 م

«الجزار»: مخطط تنمية شاملة لشمال سيناء.. وبدء التنفيذ قبل نهاية العام

الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط
محمد إبراهيم
dostor.org/2143472

قال الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى والتطوير الحضرى، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى، إن هناك عدة ملفات مهمة أنجزت خلال المرحلة القليلة الماضية، من بينها الانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية العمرانية لشمال سيناء، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، وما توليه من اهتمام بالغ لهذا الأمر.

وأوضح نائب وزير الإسكان للتخطيط وتطوير المناطق العشوائية، لـ«الدستور» إن الحكومة تعمل على تنمية سيناء ضمن آليات القضاء على الإرهاب هناك، موضحًا أن تدخل الدولة لطرح عدد من المشروعات اللازمة لتطوير سيناء يساعد على استعادة الأمن والحد من الممارسات الإرهابية هناك.

وكشف أنه زار منطقة بئر العبد بعد 5 أيام من حادث مسجد الروضة الإرهابى، وعرض بعدها على الرئيس عبدالفتاح السيسي مخططًا شاملا لمدينة بئر العبد الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة ماضية فى تنفيذ المخطط قبل نهاية العام الجارى.

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان يتفقد مشروع وحدات «الروضة» بالسيدة زينب

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار

منذ حوالي 6 ساعات

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ يوم

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن

منذ يومين

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة

منذ 3 أيام

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام

منذ 4 أيام

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة

الآن

الأرصاد: غدًا طقس معتدل مع سقوط الأمطار.. والقاهرة 30 درجة

المتحدث العسكرى ينشر صور البيان الـ20 لـ«سيناء 2018»

إطلاق اسم شهيدين على مدرستين بالأقصر

بالصور.. وزير الداخلية يتفقد أكبر معهد تدريبى للقوات الخاصة فى الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

تعرف على تشكيل هيئة أموال المعاشات بقانون التأمينات الاجتماعية

تفاصيل حالة «لبلبة» بعد العملية الجراحية

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

ألبومات الصور

بالفيديو والصور.. تساقط أمطار غزيرة على مدينة المنصورة

بالصور.. وزير الداخلية يتفقد أكبر معهد تدريبى للقوات الخاصة فى الشرق الأوسط

بالفيديو.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمرافق بشوارع طلخا

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي بتربية الغردقة

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

تعرف على تشكيل هيئة أموال المعاشات بقانون التأمينات الاجتماعية

تفاصيل حالة «لبلبة» بعد العملية الجراحية

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

كشكول

"جامعة الإسكندرية": تطوير اللوائح بجميع الكليات قبل العام القادم

انطلاق المؤتمر العلمي الأول بـ"تمريض قناة السويس"

"جامعة بورسعيد": 700 جنيه منحة شهر رمضان المبارك

بالصور.. جامعة قناة السويس تنظم احتفالية بمناسبة عيد تحرير سيناء

شوقي: هناك من يتاجر بالتعليم وينصب نفسه متحدث باسم الوزارة

الأمصار

أفغانستان: هجوم مسلح في كابول وسقوط قتلى

صور.. روسيا تعرض حطام الصواريخ المجنحة الأمريكية التي ضربت سوريا

أبرز ما جاء في الصحف الليبية اليوم الأربعاء

أبرز ما جاء في الصحف اللبنانية اليوم الأربعاء

تونس تبرم اتفاقية للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي

ads
منوعات

ياباني يبحث عن والديه الحقيقيين بعد نصف قرن من ولادته

«طيران الإمارات»: إطلاق خدمة لإنهاء إجراءات السفر من المنزل

سنغافورة تودع أول دب قطبي يولد في مناخ مداري

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك