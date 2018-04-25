«الجزار»: مخطط تنمية شاملة لشمال سيناء.. وبدء التنفيذ قبل نهاية العام

قال الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى والتطوير الحضرى، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى، إن هناك عدة ملفات مهمة أنجزت خلال المرحلة القليلة الماضية، من بينها الانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية العمرانية لشمال سيناء، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، وما توليه من اهتمام بالغ لهذا الأمر.



وأوضح نائب وزير الإسكان للتخطيط وتطوير المناطق العشوائية، لـ«الدستور» إن الحكومة تعمل على تنمية سيناء ضمن آليات القضاء على الإرهاب هناك، موضحًا أن تدخل الدولة لطرح عدد من المشروعات اللازمة لتطوير سيناء يساعد على استعادة الأمن والحد من الممارسات الإرهابية هناك.



وكشف أنه زار منطقة بئر العبد بعد 5 أيام من حادث مسجد الروضة الإرهابى، وعرض بعدها على الرئيس عبدالفتاح السيسي مخططًا شاملا لمدينة بئر العبد الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة ماضية فى تنفيذ المخطط قبل نهاية العام الجارى.