القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
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الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 01:46 ص

«رسالة مشفرة» تكشف دافع جريمة حادث الدهس فى تورونتو

«رسالة مشفرة» تكشف
عبير سليم
dostor.org/2142965

قالت الشرطة الكندية، إن أليك ميناسيان، 25 عامًا، الذي دهس عمدًا حشدًا من الناس بسيارة فان على أحد الأرصفة بمدينة تورونتو، وترك "رسالة مشفرة" على "فيس بوك" قبل الهجوم.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز" عربية، صباح اليوم الأربعاء، فقد ظهر اليوم أحد مؤشرات دافع الجريمة المحتمل بعد تأكيد "فيس بوك" أن "ميناسيان" ذكر في منشور قبل الحادث عبارة "تمرد عازف عن الزواج"، في إشارة إلى حركة فضفاضة على وسائل التواصل الاجتماعي لرجال ينحون باللائمة على النساء في عزوفهم عن الزواج والجنس.

وعبر الرجل في التدوينة عن إعجابه برجل قتل 6 طلاب جامعيين قبل أن يقتل نفسه في كاليفورنيا عام 2014.

وصدمت شاحنة صغيرة يقودها "ميناسيان" أمس الأول الإثنين، عددًا من المارة في وسط مدينة تورونتو الكندية؛ ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وأصيب 15 آخرون، حسبما أعلنت شرطة العاصمة الاقتصادية.

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