«رسالة مشفرة» تكشف دافع جريمة حادث الدهس فى تورونتو

قالت الشرطة الكندية، إن أليك ميناسيان، 25 عامًا، الذي دهس عمدًا حشدًا من الناس بسيارة فان على أحد الأرصفة بمدينة تورونتو، وترك "رسالة مشفرة" على "فيس بوك" قبل الهجوم.



ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز" عربية، صباح اليوم الأربعاء، فقد ظهر اليوم أحد مؤشرات دافع الجريمة المحتمل بعد تأكيد "فيس بوك" أن "ميناسيان" ذكر في منشور قبل الحادث عبارة "تمرد عازف عن الزواج"، في إشارة إلى حركة فضفاضة على وسائل التواصل الاجتماعي لرجال ينحون باللائمة على النساء في عزوفهم عن الزواج والجنس.



وعبر الرجل في التدوينة عن إعجابه برجل قتل 6 طلاب جامعيين قبل أن يقتل نفسه في كاليفورنيا عام 2014.



وصدمت شاحنة صغيرة يقودها "ميناسيان" أمس الأول الإثنين، عددًا من المارة في وسط مدينة تورونتو الكندية؛ ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وأصيب 15 آخرون، حسبما أعلنت شرطة العاصمة الاقتصادية.