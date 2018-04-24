القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
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اقتصاد
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 11:51 م

الجزائر: سعر النفط عند 75 دولارا للبرميل سيسمح بالاستثمارات

الجزائر: سعر النفط
dostor.org/2142855

قال الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية للطاقة المملوكة للدولة، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر ترى أن 75 دولارا للبرميل هو سعر عادل للنفط يسمح بالاستثمارات في القطاع.

وأبلغ عبد المؤمن ولد قدور الصحفيين في مدينة تمنراست بجنوب الجزائر أن بلاده تأمل بأن يستمر سعر النفط عند 75 دولارا لأنه "يسمح لنا بالاستثمار، ويسمح لنا بالاستكشاف وتجديد احتياطياتنا".

وقال أيضا إن مسئولين من سوناطراك سيسافرون إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم للاجتماع مع مدراء تنفيذيين في شركة إكسون موبيل لمناقشة شراكة.

وأضاف قائلا دون أن يذكر تفاصيل: "لقد اجتمعنا معهم بالفعل ثلاث مرات، وهذه ستكون (المرة) الرابعة. أنا متفائل بأنه ستكون هناك نتيجة قريبا".

وفي مارس، قال ولد قدور إن إكسون موبيل مهتمة بالعمل في الجزائر.

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