شاهد.. نشوى مصطفى تغرق في مياه الأمطار: «أعمل إيه؟»

ناشدت الفنانة نشوى مصطفى المسئولين التدخل لإنقاذ منزلها من الغرق بعد العاصفة الرعدية والأمطار التي ضربت الجيزة والقاهرة ومحافظات الجمهورية مساء اليوم الثلاثاء.



وقالت نشوى مصطفي، لـ"الدستور"، إنها تعيش حاليًا في حالة صعبة للغاية ولا تستطيع الحديث، إضافة إلى أنها تريد التواصل مع الأجهزة المختصة، لمعرفة مكان منزلها لإنقاذها من الغرق.



كانت نشوى مصطفى قد استغاثت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل «فيسبوك» قائلة: "لو سمحتم اللّي معاه رقم جهة تقدر تساعدنى البيت بيغرق فعلا الميه ارتفاعها نص متر بلاعات الشارع مسدودة والميه كلها عندى ومش عارفة اتصرف والنجدة مابتردش أنا في التجمع الدبلوماسيين".



