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مصر
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 10:40 م

سفير مصر بأرمينيا يشارك في مؤتمر «العلاقات العربية- الأرمينية» بيريفان غدا

السفير طارق معاطي
السفير طارق معاطي سفير مصر في أرمينيا
أ ش أ
dostor.org/2142792

يعقد غدًا الأربعاء في معهد الدراسات الشرقية بأكاديمية العلوم الوطنية مؤتمر بالعاصمة الأرمينية (يريفان) عن العلاقات العربية - الأرمينية، إذ يتزامن المؤتمر مع الذكرى السنوية الثالثة بعد المائة للمذابح التي تعرض لها الأرمن، بمشاركة عدد من الأكاديميين الأردنيين والمصريين.

وسوف يلقي طارق معاطي سفير مصر في أرمينيا، كلمة رئيسية في افتتاح المؤتمر، بالإضافة لحضور عدد كبير من المسئولين الأرمن وعدد من السفراء المعتمدين لدى أرمينيا.

وسيناقش المؤتمر عددا من الأوراق تتعلق بالعلاقات العربية - الأرمينية، والموقف العربي من جرائم الإبادة بحق الأرمن، إضافة إلى واقع ومستقبل العلاقات العربية الأرمينية.

ويمثل مصر في هذا المؤتمر كل من الأكاديمي والباحث السياسي عاطف السعداوي مدير تحرير مجلة «الديمقراطية» بمؤسسة الأهرام، وكرم سعيد سكرتير تحرير مجلة «الديمقراطية» والباحث في الشئون التركية.

ويقدم السعداوي وسعيد ورقة بحثية بالمؤتمر بعنوان «مصر وأرمينيا.. من الاعتراف بمذابح الأرمن إلى تأسيس علاقة استراتيجية».

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