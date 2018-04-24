حيدر العبادي: العراق بحاجة إلى معركة جديدة ضد الفساد

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن بلاده بحاجة إلى معركة جديدة وهي معركة ضد الفساد والمفسدين.



ونقلت قناة السومرية نيوز بالعربية الليلة، عن العبادي قوله، في الاحتفال الجماهيري في قضاء المدائن، "نحن أمام مرحلة جديدة وطريق نصر جديد ثاني متمثل بالإعمار وفرص العمل والوفاء للمضحين، والانتقال للرفاة والاستثمار وتقديم الخدمات وتنمية الاقتصاد".



ودعا العبادي، كل المواطنين والشباب والشابات الى التكاتف وتوحيد الجهود من أجل شراكة حقيقية في المرحلة القادمة والمساهمة الفاعلة في الإعمار، مشددا على ضرورة نبذ خطاب الطائفية لغايات انتخابية وسياسية.



كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد في وقت سابق الثلاثاء، الاستمرار بتطهير كل المناطق غير الآهلة بالسكان من داعش الإرهابي، مشيرًا إلى أن هناك اختراقا من قبل داعش لبعض وسائل الإعلام.