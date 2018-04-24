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اقتصاد
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 07:46 م

«المولود الملكي» قد يجلب 50 مليون جنيه إسترليني للاقتصاد البريطاني

الأمير ويليام كيت
الأمير ويليام كيت ميدلتون
أ ش أ
dostor.org/2142637

يعتقد محللون بريطانيون بأن المولود الملكي الجديد سيجلب أكثر من مجرد الفرحة لوالده الأمير ويليام ووالدته دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون، بل إنه يمكن أن يضيف 50 مليون جنيه إسترليني إلى الاقتصاد البريطاني قبل إتمام عامه الأول، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية.

وأشارت شركة «براند فاينانس» العالمية للاستشارات الاستراتيجية المستقلة إلى أن الشركات البريطانية بإمكانها الاستفادة من المولود الجديد، وقال المدير التنفيذي للشركة ديفيد هاي، إن مولد الأمير الجديد يعد فرصة تسويقية هائلة لمنتجي وتجار مستلزمات الأطفال في بريطانيا، إذ يمكنهم الإشارة إلى المولود الملكي في حملاتهم الترويجية.

غير أن فيليب شو كبير الاقتصاديين في شركة «إنفستك» -هي مجموعة دولية متخصصة في إدارة الأعمال المصرفية والأصول- يعتقد بأن الاقتصاد البريطاني المتوسع لن يستفيد كثيرا من أحدث عضو في العائلة المالكة.

وقال «شو»: إنه من الناحية التاريخية عادة لا يكون لطفل ملكي جديد تأثير ملموس على الاقتصاد، ولكنه يعترف بأن وصول المولود الجديد بالأمس، بالإضافة إلى حفل الزفاف الملكي للأمير هاري وميجان ماركلي في 19 مايو المقبل سيجعل العائلة المالكة في دائرة الضوء ويشجع السياحة إلى بريطانيا، مما سيزيد الرحلات الجوية ويزداد الإنفاق في المطاعم وأماكن الإقامة.

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