مقتل 6 من شرطة باكستان في 3 هجمات انتحارية بكويتا

قال مسؤولون إن ثلاثة مفجرين انتحاريين هاجموا أفرادًا من الشرطة الباكستانية والقوات شبه العسكرية في مدينة كويتا بجنوب غرب البلاد، الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 6 من الشرطة وإصابة 15 آخرين.



وقال قائد الشرطة في الإقليم معظم جاه أنصاري إن أحد المهاجمين فجر عبوته الناسفة قرب شاحنة للشرطة، مضيفًا أن 7 آخرين من رجال الشرطة أصيبوا في ذلك الهجوم.



وقال أنصاري لرويترز "إنه هجوم انتحاري وتأكدنا من مقتل ستة من أفراد شرطتنا".



وقبل ذلك بنصف ساعة قال مسؤول من القوات شبه العسكرية إن مفجرين انتحاريين حاولا مهاجمة نقطة تفتيش على أطراف المدينة لكن القوات المنتشرة هناك تصدت لهما.



وقال إن القوات فتحت النار على المهاجمين اللذين فجرا ما بحوزتهما من متفجرات مما أدى إلى إصابة ثمانية جنود، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.