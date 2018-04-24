«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

كشف الحساب الرسمي لموقع المعارضة القطرية "قطريليكس"، عن تورط النظام القطري بقيادة تميم بن حمد آل ثاني في عدة محاولات لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات السابقة منذ العام 2013.



ووفقًا لما نشرته "قطريليكس" على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات المصغّرة "تويتر"، فإن تنظيم "الحمدين" عزم على الانتقام عقب عزل الإخواني محمد مرسي، وتم تكليف المخابرات القطرية باغتيال الرئيس السيسي، وخصص لهم مبلغ 200 مليون دولار لإنهاء تجهيزات العملية الإجرامية، وذلك في عام 2013.



وخلال عام 2015، جنّدت الدوحة خلية من أعضاء الجماعة الإرهابية لتنفيذ العملية، واستقطبت ضباطًا سابقين بوزارة الداخلية لتدريب المنفذين ووضعت خطة لاستهداف موكب السيسي عبر سيارة ملغومة.



وفي عام 2016، رصدت الاستخبارات الأمريكية التحركات القطرية المشبوهة، وحذرت نظام تميم من مغبة الإقدام على هذا العمل الخطير، إلا أن النظام القطري تجاهل التحذيرات الأمريكية.



أما في عام 2017، وضعت المخابرات القطرية ساعة الصفر لاغتيال السيسي، حيث قررت التنفيذ خلال حضوره مؤتمرًا دوليًا في شرم الشيخ، إلا أن واشنطن كشفت للرئيس المصري تفاصيل المؤامرة، وتحرك الأمن المصري سريعًا وأجهض الهجوم.