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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 03:09 م

وزير البيئة للبرلمان: ندرس تصنيع السيارات الكهربائية في مصر

خالد فهمى
خالد فهمى
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
dostor.org/2142182

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إنه يتم حاليًا، تنفيذ أنشطة ريادية للنقل المستدام، وإن هناك دراسة لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر، لتعزيز فكرة استخدام بدائل الطاقة النظيفة.

وقال وزير البيئة - فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبدالعال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة حول ملف القمامة وتدوير المخلفات بالمحافظات - إنه تم استبدال 54 ميكروباصًا حكوميا بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى، وتخريد الميكروباصات القديمة، واستبدال 6 دراجات نارية ثنائية بأخرى جديدة رباعية بمحافظة الفيوم، وإنشاء مسارات بطول 14 كيلومترا للمشاه والدراجات فى مدينتى الفيوم وشبين الكوم، إضافة إلى تركيب 14 إشارة إلكترونية متغيرة بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، لتوفير معلومات عن أماكن الانتظار أو الجراجات، وتنفيذ برامج دورية لفحص عادم المركبات على الطريق وفحص أتوبيسات هيئة النقل العام.

وأضاف وزير البيئة، أن هناك تطويرا لآليات مواجهة نوبات تلوث الهواء، من خلال جمع وكبس وتدوير أكبر قدر من قش الأرز، وزيادة كميات الجمع والتدوير وزيادة عدد مواقع الجمع، والسيطرة على الحرائق وخفض الانبعاثات والأدخنة، والسيطرة على المقالب العمومية والعشوائية ومحاور التفتيش وفحص عادم المركبات.

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