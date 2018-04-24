الأمم المتحدة تطالب نيكاراجوا بتفسير ما يحدث

أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، جرائم القتل المرتكبة بحق المتظاهرين العزًل فى نيكاراجوا، والتى ترتقي إلى درجة القتل العمد غير المبرر.



وقالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة الرسمية باسم المفوضية: "نحن قلقون للغاية إزاء ما وصلنا من تقارير بشأن مقتل ما يزيد عن 25 شخصا خلال الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكومة الرئيس دانيال أورتيجا، خاصة وأن جرائم القتل تلك من شأنها أن ترتقي إلى جرائم القتل غير المبرر".



وطالبت المفوضية حكومة الرئيس دانيال أورتيجا بتقديم تقرير سريع، شامل، مفصل ومستقل وشفاف حول ما تعرض له المواطنون من جرائم عنف خلال المظاهرات المناهضة، والتى نددت بالإصلاحات الحكومية وتعديل رواتب المتقاعدين.