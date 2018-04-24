أبرزها «تعزيز حقوق الطفل».. معايير الجودة الجديدة فى التعليم

في إطار استعداد وزارة التربية والتعليم، لتحسين جودة التعليم، خصصت جلسة للتعليم ما قبل الجامعي، خلال المؤتمر الدولي الخامس لجودة التعليم والاعتماد، والذي أوضح فيه الدكتور علاء عبدالغفار، نائب مدير الهيئة القومية؛ لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم قبل الجامعى، إنه تم تغيير ووضع معايير جديدة للاعتماد والجودة لمراحل التعليم.



وفي إطار الحديث خلال المؤتمر الدولي، عن المعايير الجديدة لاعتماد جودة مراحل التعليم، تستعرض "الدستور" أبرز تلك المعايير.



1- ضرورة الاعتماد على ترسيخ فكرة الهوية المصرية لدى الطلاب والعاملين.



2- تتزامن المعايير الجديدة وفق تحديد الوضع الراهن والتحديات، من خلال استخدام النظم التربوى الذى يحدد المدخلات والمخرجات لعملية التعلم وليس المقومات فقط.



3- العمل على توظيف الأنشطة فى خدمة الطلاب.



4- الاهتمام بتنمية مهارات العمل التعاونى والجماعى لدى الطلاب في المدارس.



5- ضرورة تعزيز حقوق وحماية الطفل والتنمية المهنية المستدامة للمعلمين.



6- سيتم التركيز في مرحلة رياض الأطفال على عدة معايير منها تأهيل الطفل لعملية التعلم.



7- ضرورة اكتساب الطفل المهارات والقيم المطلوبة.



8- في المرحلة الإبتدائية لابد من ضرورة وضع معايير خاصة بتوفير بيئة مدرسية داعمة للطالب والتركيز على المهارات الخاصة بالقراءة والكتابة.



9- التأكيد على توفير المعامل المجهزة لتحقيق نتائج التعلم وإكساب المتعلم مهارة ريادة الأعمال وممارسة الأنشطة وإكسابه ثقافة المواطنة والقيم الجوهرية.



10- تم بناء المعايير الجديدة للجودة والاعتماد على ضوابط 36 دولة وتم عقد 75 ورشة عمل شارك فيها المتخصصين من طلاب وأولياء أمور وتربويين.