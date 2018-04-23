سفير فرنسا لدى لبنان: «لودريان» سيزور لبنان خلال مايو المقبل

يستعد جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، بزيارة للبنان بعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 6 مايو القادم، للاطلاع على الأوضاع فيه وإجراء محادثات مع المسئولين اللبنانيين تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.



أعلن ذلك سفير فرنسا لدى لبنان، برونو فوشيه، خلال استقبال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون له، اليوم الاثنين، وقال فوشيه إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان لاتزال قائمة لكن موعدها النهائي لم يتحدد بعد.



وتم خلال اللقاء استعراض نتائج مؤتمر "سيدر" الذي عقد في باريس لدعم لبنان اقتصاديًا، والآلية التي ستعتمد لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين لبنان والدول والمؤسسات التي شاركت فيه، وأوضح السفير الفرنسي أن المؤتمر حقق نجاحا، منوهًا بتصميم الدولة اللبنانية على إجراء إصلاحات تواكب مرحلة ما بعد "سيدر".



وخلال اللقاء أجرى الرئيس عون مع السفير فوشيه، محادثات تناولت الأوضاع الراهنة داخليًا وإقليميًا والاستحقاق الانتخابي وما سيليه من خطوات سياسية وإصلاحية.